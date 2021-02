Il nuovo Governo già invaso dai think tank. Sono dieci i membri dell’Esecutivo inseriti in diversi pensatoi. Giovannini ruota in quattro fondazioni. Garofoli e Speranza nel comitato di Italianieuropei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per carità: non è certamente una novità che membri di think tank politici facciano parte del Governo. Anche nel Governo del “cambiamento” di Giuseppe Conte, d’altronde, c’erano esponenti che sedevano nei famosi pensatoi politici. E Mario Draghi non è stato da meno se si considerano i ben 10 membri di Governo che compaiono nel frattempo anche nei direttivi dei vari think tank. Uno di questi è Daniele Franco, fidatissimo uomo dell’ex presidente della Bce e neo ministro dell’Economia. L’ex ragioniere dello Stato, tra le altre cose, fa parte del comitato esecutivo del think tank Aspen Institute Italia (presieduto dall’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti), e del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per carità: non è certamente una novità chedipolitici facciano parte del. Anche neldel “cambiamento” di Giuseppe Conte, d’altronde, c’erano esponenti che sedevano nei famosipolitici. E Mario Draghi non è stato da meno se si considerano i ben 10diche compaiono nel frattempo anche nei direttivi dei vari. Uno di questi è Daniele Franco, fidatissimo uomo dell’ex presidente della Bce e neo ministro dell’Economia. L’ex ragioniere dello Stato, tra le altre cose, fa parte delesecutivo delAspen Institute Italia (presieduto dall’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti), e del ...

DaniloToninelli : Il nuovo governo parte in continuità col precedente sulle rigorose misure anticovid. Si è sgonfiata in un attimo la… - DSantanche : Nessuno ne parla ma in Italia continuano ad attraccare #barconi pieni di immigrati #clandestini. Noi torniamo a chi… - DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Cesare14931834 : RT @AlvisePedrotti: Brutto colpo per la sinistra: #Firpo, #Giugliano e #Giavazzi con ruoli cruciali nel nuovo #Governo. Eccellenze italian… - clikservernet : Il nuovo Governo già invaso dai think tank. Sono dieci i membri dell’Esecutivo inseriti in diversi pensatoi. Giovan… -