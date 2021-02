Il nuovo Dpcm Covid durerà fino a Pasqua. Speranza: “Non possiamo mollare adesso” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato lapidario il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Senato, oggi 24 febbraio, nel riferire sull’emergenza Covid. “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia – ha dichiarato -, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. Differenza fra le varianti “La presenza delle varianti – ha spiegato – … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato lapidario il ministro della Salute, Roberto, al Senato, oggi 24 febbraio, nel riferire sull’emergenza. “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia – ha dichiarato -, siamo all’ultimo miglio e nonabbassare la guardia”. Differenza fra le varianti “La presenza delle varianti – ha spiegato – … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

