Il modello Scozia della singola dose funziona | ma in Italia c' è il mito del richiamo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’esigenza di accelerare la campagna vaccinale ha aperto la discussione sul cosiddetto “made in UK”: meglio somministrare subito una primadi vaccino al maggior numero di persone possibili, ritardando il? Oppure, così facendo, si rischia di vanificare gli sforzi? Su questo fronte, bisogna guardare alladove sono quasi tutti immuni dopo la prima: nel Paese più settentrionale del Regno Unito, ricoveri e forme gravi di malattia stanno calando drasticamente, già dopo la somministrazioneprimadi vaccino. A dirlo sono i risultati di ricerca che, condotta dalle Università di Edimburgo e Glasgow sulla popolazione reale, indica una riduzione del 94% dei ricoveri in ospedale fra chi ha ricevuto unadi ...

L'esigenza di accelerare la campagna vaccinale ha aperto la discussione sul cosiddetto 'made in UK': meglio somministrare subito una prima dose di vaccino al maggior numero di ...alla...AstraZeneca dimezza la seconda consegna Dalladati "spettacolari" su Pfizer e AstraZeneca ..."Ihme " è stato al centro di alcune polemiche negli Stati Uniti perché "accusato" di usare un...L'esempio della Scozia e sempre più studi mostrano i benefici dei vaccini già dalla prima iniezione, mentre nel nostro Paese 1 milione e mezzo di dosi rimane in attesa ...Modelli da seguire sono Israele e Scozia. "Siamo in guerra, forse bisogna rischiare di più e avere più coraggio" ...