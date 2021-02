Il metodo Catalanotti | l’inedito Montalbano e altre novità tra i film online

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Capita piuttosto raramente d’imbattersi in ben dueche tocchino il tema dell’autismo, per di più in uscita nello stesso periodo. L’ombra della violenza dipinge un’Irlanda non spensierata e turistica come immagineremmo. Plumbea e dalle lande spoglie e isolate invece. Si circonda di queste atmosfere la storia difficile di un ex-pugile ora picchiatore per conto di una famiglia criminale. Mantenere il figlioletto autistico insieme alla ex sarebbe un piccolo grande traguardo, ma le difficoltà insormontabili per un omone un po’ semplice e poco preparato a certi disturbi non lo aiuteranno a riemergere dal vortice di loschi traffici, facce peste e pistolettate verso cui ilpunta dritto. L’autismo del piccolo costituisce l’unica sezione delicata di una sceneggiatura dura come un bastone. Crime di vite sporche, non è proprio il...