(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il”: questo il verdetto deldinell’ambito di una causa di divorzio. Ladei giudici si basa sul nuovo Codice civile della Repubblica popolare, appena entrato in vigore. A riportare la notizia è la Bbc. Fino ad ora, in caso di separazione, era prevista la divisione dei soli “beni materiali” della coppia, mentre gli alimenti venivano corrispostisolo in presenza di un accordo prematrimoniale. Citando il nuovo codice, ildiha sancito che l’exChen dovrà corrisponderesignora Wang un compenso per i...

_IL_DIGA_ : RT @HuffPostItalia: “Il marito paghi i lavori domestici alla moglie”: la decisione del Tribunale di Pechino - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: “Il marito paghi i lavori domestici alla moglie”: la decisione del Tribunale di Pechino - BambisRevenge : RT @HuffPostItalia: “Il marito paghi i lavori domestici alla moglie”: la decisione del Tribunale di Pechino - HuffPostItalia : “Il marito paghi i lavori domestici alla moglie”: la decisione del Tribunale di Pechino - multapaucis01 : @Corriere Il marito chiederà che la moglio gli paghi l'affitto? -

Ultime Notizie dalla rete : marito paghi

L'HuffPost

'Ili lavori domestici alla moglie': questo il verdetto del tribunale di Pechino nell'ambito di una causa di divorzio. La decisione dei giudici si basa sul nuovo Codice civile della ..."Ciao Fausto che cazzo di scherzo fai te ne vai senza salutare..... questa me la.... salutami il sic" . È il messaggio convidiso sul profilo Facebook dia Nadia Padovani , la ...compleanno...In una causa di divorzio, il giudice ha stabilito un risarcimento di circa 7mila euro per i compiti domestici svolti in 5 anni di convivenza ...Candida è morta a soli 39 anni assieme al figlioletto Leon. La famiglia chiede giustizia, vuole conoscere cosa è successo per davvero in quella clinica ...