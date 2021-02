Il grande Risiko di primavera. Con in palio 500 poltrone di Stato. Il cambio di Governo ha ridisegnato lo scacchiere Ecco chi corre per Cdp, Ferrovie, Anas, Rai e Invimit (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se gli appetiti dei partiti hanno reso complicata la composizione del difficile rebus dei sottosegretari, c’è solo da immaginare quello che potrà succedere con la partita delle nomine pubbliche. In ballo, da qui alla prossima primavera, ci sono 500 poltrone tra incarichi già scaduti e altri in scadenza. E sarà una prova del fuoco per Mario Draghi che dovrà mediare tra le esigenze e le richieste di tanti partiti che compongono la variegata maggioranza di Governo e la necessità di piazzare persone meritevoli. Tra le nomine da varare ci sono poltrone di peso: Cassa depositi e prestiti, Ferrovie, Anas, Rai. Da riempire ci sarà un’altra casella importante quale la direzione generale di Banca d’Italia rimasta vacante da quando Daniele Franco è Stato chiamato alla guida del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se gli appetiti dei partiti hanno reso complicata la composizione del difficile rebus dei sottosegretari, c’è solo da immaginare quello che potrà succedere con la partita delle nomine pubbliche. In ballo, da qui alla prossima, ci sono 500tra incarichi già scaduti e altri in scadenza. E sarà una prova del fuoco per Mario Draghi che dovrà mediare tra le esigenze e le richieste di tanti partiti che compongono la variegata maggioranza die la necessità di piazzare persone meritevoli. Tra le nomine da varare ci sonodi peso: Cassa depositi e prestiti,, Rai. Da riempire ci sarà un’altra casella importante quale la direzione generale di Banca d’Italia rimasta vacante da quando Daniele Franco èchiamato alla guida del ...

