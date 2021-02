Il governo ha scelto viceministri e sottosegretari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Trentanove tra sottosegretari e vice ministri, 19 donne e 20 uomini. Questa la squadra di governo nominata in serata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Successivamente, fa sapere palazzo Chigi, sarà designato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport. Ecco la lista. Presidenza del Consiglio • Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) • Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale) • Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale) • Vincenzo Amendola (affari europei) • Giuseppe Moles (informazione ed editoria) • Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica) • Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica) Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni - viceministro Manlio Di Stefano Benedetto Della Vedova Interno Nicola Molteni Ivan ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Trentanove trae vice ministri, 19 donne e 20 uomini. Questa la squadra dinominata in serata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Successivamente, fa sapere palazzo Chigi, sarà designato ilo alla presidenza del Consiglio con delega allo sport. Ecco la lista. Presidenza del Consiglio • Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) • Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale) • Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale) • Vincenzo Amendola (affari europei) • Giuseppe Moles (informazione ed editoria) • Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica) • Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica) Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni - viceministro Manlio Di Stefano Benedetto Della Vedova Interno Nicola Molteni Ivan ...

