Il governo ha scelto viceministri e sottosegretari. Quasi la metà sono donne, un solo tecnico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Trentanove tra sottosegretari e vice ministri, 19 donne e 20 uomini. Questa la squadra di governo nominata in serata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Successivamente, fa sapere palazzo Chigi, sarà designato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport. Tra i 39 sottosegretari ci sono 11 esponenti M5s, 9 della Lega, 6 di Forza Italia, 6 del Pd, 2 di Italia viva, 1 Centro democratico, 1 +Europa, 1 Leu, 1 Nci più il capo della Polizia Gabrielli. I sei viceministri sono suddivisi: 2 M5s, uno ciascuno a Pd, FI, Iv e Lega. Ecco la lista. Presidenza del Consiglio • Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) • Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale) • Assuntela Messina (innovazione ...

