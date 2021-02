Il Giro d’Italia 2021: prudente nel percorso ed avaro nelle celebrazioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’era solo l’imbarazzo della scelta tra le occasioni celebrative offerte dal 2021, a livello storico ancor più che nell’ambito delle due ruote. Eppure, fors’anche a causa della pandemia, il disegno del 104esimo Giro d’Italia sfiora tutte le ricorrenze, senza mai onorarne nessuna a pieno. La scarsa ecumenicità del percorso, d’altronde, risulta essere il tributo più alto pagato dalla corsa rosa al Covid. Per il secondo anno consecutivo sarà ignorato il litorale tirrenico. L’anno scorso la perdita delle tre tappe iniziali in Ungheria, recuperate al Sud, produsse un tracciato equilibrato con solo 10 frazioni su 21 nel Nord Italia. Quest’anno, invece, saranno 14 le tappe settentrionali con una sola puntata nel mezzogiorno nella Foggia – Guardia Sanframondi, ottava tappa in programma sabato 15 maggio. Piemonte, Emilia – ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’era solo l’imbarazzo della scelta tra le occasioni celebrative offerte dal, a livello storico ancor più che nell’ambito delle due ruote. Eppure, fors’anche a causa della pandemia, il disegno del 104esimosfiora tutte le ricorrenze, senza mai onorarne nessuna a pieno. La scarsa ecumenicità del, d’altronde, risulta essere il tributo più alto pagato dalla corsa rosa al Covid. Per il secondo anno consecutivo sarà ignorato il litorale tirrenico. L’anno scorso la perdita delle tre tappe iniziali in Ungheria, recuperate al Sud, produsse un tracciato equilibrato con solo 10 frazioni su 21 nel Nord Italia. Quest’anno, invece, saranno 14 le tappe settentrionali con una sola puntata nel mezzogiorno nella Foggia – Guardia Sanframondi, ottava tappa in programma sabato 15 maggio. Piemonte, Emilia – ...

