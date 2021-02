Il Giro d’Italia 2021 passerà anche da Senago, l’anticipazione del sindaco (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il titolo del post pubblicato dal sindaco di Senago Magda Beretta sulla sua pagina facebook, sembra davvero inequivocabile. “Senago si tinge di rosa” e l’annuncio di una grande sorpresa per la città. L’invito del primo cittadino è quello di seguire la presentazione ufficiale del Giro d’Italia in diretta oggi, mercoledì 24 febbraio, alle 16 su td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il titolo del post pubblicato daldiMagda Beretta sulla sua pagina facebook, sembra davvero inequivocabile. “si tinge di rosa” e l’annuncio di una grande sorpresa per la città. L’invito del primo cittadino è quello di seguire la presentazione ufficiale delin diretta oggi, mercoledì 24 febbraio, alle 16 su td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

