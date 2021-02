Il Cts è contrario alla riapertura di piscine e palestre

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche a causa della variante inglese del Coronavirus, il Governo ha scelto la via della prudenza indicata anche dal Comitato tecnico scientifico per le riaperture. E così si allontana la data in cui si potrà tornare a usufruire die centri sportivi al chiuso. Secondo le indicazioni degli esperti, scrive la Gazzetta dello L'articolo

L'aspetto peggiore è che per ilnon c'è spazio neanche per lezioni individuali e neppure per ... Il premier, al, non sarebbe per nulla propenso a lasciarsi trascinare dalle proposte di ...Il? Secondo il Comitato tecnico scientifico, dunque, l'impianto del Dpcm che scadrà il 5 marzo sarebbe da confermare, tenendo chiuse palestre e piscine almeno per qualche altra settimana, ...Il Comitato tecnico-scientifico boccia la riapertura di piscine e palestre. Per le strutture sportive, quindi, è probabile che il governo decida di aspettare ancora, magari fino a dopo Pasqua, prima d ...Secondo le indicazioni degli esperti si dovrebbe poter riaprire solo quando il numero di contagi sarà sceso sotto la soglia di guardia di 50 casi per 100 mila abitanti.