Il Consigliere Ciccioli di Fratelli d' Italia di nuovo nella bufera

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo le sue dichiarazioni sulla bassa natalità in, ilCarlo(Fdi) è dial centro di unapolitica e mediatica Marche, Carlo(Fdi): “Il padre detta regole, la madre accudisce” su Notizie.it.

repubblica : 'La madre deve accudire, il padre dà le regole': nuova bufera su Carlo Ciccioli, capogruppo Fdi nelle Marche

Micaela Vitri "Quella del" sottolinea la consigliera Micaela Vitri - è un'idea della famiglia che fa rabbrividire e ci riporta agli anni più bui della nostra storia. Le sue ...Il problema nasce innanzitutto dalle parole usate dalper motivare il provvedimento: "I genitori di una famiglia naturale hanno compiti espliciti: il padre deve dare le regole, ...Marche , aspre polemiche per alcune frasi sulla famiglia pronunciate dal consigliere regionale Carlo Ciccioli , ex deputato e capogruppo ...IL CAPOGRUPPO di FdI, finito ancora una volta al centro della bufera, torna a ribadire i concetti già espressi in Consiglio: «Nella sintesi estrema sulla genitorialità ho specificato le funzioni dei g ...