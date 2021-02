Il Collegio, che fine ha fatto Giulia Scarano? Cosa fa oggi l’ex allieva (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’edizione del il Collegio numero 5 è stata di certo segnata dalla partecipazione della simpaticissima Giulia Scarano, l’allieva di origine pugliese che ha fatto divertire milioni di telespettatori con il suo accento inconfondibile. Ma Cosa fa la bella Giulia, oggi? Il Collegio 5: Giulia Maria Scarano detta la “contessina” continua ad avere grande successo Giulia Scarano è di certo tra le allieve del programma Rai, il Collegio più simpatiche di sempre. Con il suo carattere esplosivo la giovane allieva ha travolto i telespettatori del programma catapultandoli nella sua realtà. Anche se giovanissima, l’irriverente ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’edizione del ilnumero 5 è stata di certo segnata dalla partecipazione della simpaticissima, l’di origine pugliese che hadivertire milioni di telespettatori con il suo accento inconfondibile. Mafa la bella? Il5:Mariadetta la “contessina” continua ad avere grande successoè di certo tra le allieve del programma Rai, ilpiù simpatiche di sempre. Con il suo carattere esplosivo la giovaneha travolto i telespettatori del programma catapultandoli nella sua realtà. Anche se giovanissima, l’irriverente ...

SimonaFalco_ : RT @3nneciesse: Non Dayane che ha falsificato la carta d'identità per partecipare al collegio perché i reality a disposizione erano finiti… - TossicoOssimoro : @Donata1406 @djanghuez Grazie per le tue parole. Davvero. Mi sovviene la mia prof di matematica - Suora- che andai… - Antonel02927020 : RT @3nneciesse: Non Dayane che ha falsificato la carta d'identità per partecipare al collegio perché i reality a disposizione erano finiti… - caro_96_ : RT @3nneciesse: Non Dayane che ha falsificato la carta d'identità per partecipare al collegio perché i reality a disposizione erano finiti… - SaraGlassEyes : RT @3nneciesse: Non Dayane che ha falsificato la carta d'identità per partecipare al collegio perché i reality a disposizione erano finiti… -