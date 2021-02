Il casco da bici con gli abbaglianti per prevenire gli incidenti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’elmetto per la bici ti protegge e può anche prevenire gli incidenti. Questo è il doppio scopo di TorchOne, il caschetto con gli abbaglianti che sfrutta i pannelli con led integrati (bianchi davanti, rossi dietro) per segnalare la presenza del ciclista (ma anche di chi si muove in monopattino) agli automobilisti. Non solo nelle direzioni anteriore e posteriore, perché grazie alla forma dei supporti, anche chi si trova o accorre dalle strade laterali vedrà chiaramente i movimenti sui pedali. A differenza del precedente modello Torch T2, questo si affida a pannelli rimovibili, così quando si esce in bici nelle ore diurne e negli orari più caldi si possono togliere, guadagnando un maggior flusso d’aria. Impermeabile e pesante 382 grammi (che scendono a 266 grammi staccando i pannelli luminosi), l’elmetto ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’elmetto per lati protegge e può anchegli. Questo è il doppio scopo di TorchOne, il caschetto con gliche sfrutta i pannelli con led integrati (bianchi davanti, rossi dietro) per segnalare la presenza del ciclista (ma anche di chi si muove in monopattino) agli automobilisti. Non solo nelle direzioni anteriore e posteriore, perché grazie alla forma dei supporti, anche chi si trova o accorre dalle strade laterali vedrà chiaramente i movimenti sui pedali. A differenza del precedente modello Torch T2, questo si affida a pannelli rimovibili, così quando si esce innelle ore diurne e negli orari più caldi si possono togliere, guadagnando un maggior flusso d’aria. Impermeabile e pesante 382 grammi (che scendono a 266 grammi staccando i pannelli luminosi), l’elmetto ...

