Il caporalato è una piaga europea: i casi di Italia, Spagna e Grecia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il caporalato non è una (brutta) storia solo Italiana. Il fenomeno si estende subdolamente in tutta Europa. Le paghe da fame, lo sfruttamento, i ricatti, il lavoro nero gestito da persone senza scrupoli, la vita nelle baraccopoli, fino ad arrivare alle molestie e agli abusi sessuali: queste le condizioni che accomunano decine di migliaia di lavoratori agricoli nei campi del Sud Italia, nelle regioni spagnole della Murcia e dell’Andalusia e nell’area di Manolada in Grecia. E a fare luce sull’argomento è “E(U)xploitation. Il caporalato: una questione meridionale”, il nuovo rapporto dell’associazione ambientalista Terra! che esce oggi. Il dossier racconta la dimensione continentale dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, mettendo in evidenza i vuoti normativi, lo squilibrio nel potere di mercato e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilnon è una (brutta) storia solona. Il fenomeno si estende subdolamente in tutta Europa. Le paghe da fame, lo sfruttamento, i ricatti, il lavoro nero gestito da persone senza scrupoli, la vita nelle baraccopoli, fino ad arrivare alle molestie e agli abusi sessuali: queste le condizioni che accomunano decine di migliaia di lavoratori agricoli nei campi del Sud, nelle regioni spagnole della Murcia e dell’Andalusia e nell’area di Manolada in. E a fare luce sull’argomento è “E(U)xploitation. Il: una questione meridionale”, il nuovo rapporto dell’associazione ambientalista Terra! che esce oggi. Il dossier racconta la dimensione continentale dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, mettendo in evidenza i vuoti normativi, lo squilibrio nel potere di mercato e ...

