Il cantante mascherato, Sergio Assisi decide di rivelare una verità: “Ho accettato perché…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il cantante mascherato è la trasmissione di Rai 1 che, in questo momento sta davvero facendo sorridere e divertire il pubblico da casa perché regala momenti di leggerezza e di divertimento senza che si possa pensare ad altro che chi si nasconde sotto la maschera. Milly Carlucci, che è alla sua seconda edizione, ha voluto fortemente questo programma anche se vestire la maschera non né semplice. Infatti, le maschere, sono talmente pesanti, che hanno creato difficoltà respiratorie sia a Franco dei Ricchi e Poveri che ha dovuto chiedere aiuto e alla fine il trio ha dovuto abbandonare che ad Albano che è andato ospite nella trasmissione ma sempre vestito da Leone come l’anno scorso e ha detto che nella maschera era impossibile respirare tanto che sembrava di fare una sauna. L’inconveniente delle maschere è reale ma sia i protagonisti che il pubblico ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilè la trasmissione di Rai 1 che, in questo momento sta davvero facendo sorridere e divertire il pubblico da casa perché regala momenti di leggerezza e di divertimento senza che si possa pensare ad altro che chi si nasconde sotto la maschera. Milly Carlucci, che è alla sua seconda edizione, ha voluto fortemente questo programma anche se vestire la maschera non né semplice. Infatti, le maschere, sono talmente pesanti, che hanno creato difficoltà respiratorie sia a Franco dei Ricchi e Poveri che ha dovuto chiedere aiuto e alla fine il trio ha dovuto abbandonare che ad Albano che è andato ospite nella trasmissione ma sempre vestito da Leone come l’anno scorso e ha detto che nella maschera era impossibile respirare tanto che sembrava di fare una sauna. L’inconveniente delle maschere è reale ma sia i protagonisti che il pubblico ...

ValentinoSpagn1 : @RaiDue @STEPrai Ma il cantante mascherato non lo conduceva la Carlucci??? - _UnaLola : @sonoancoraequi Era ospite al cantante mascherato....... - zazoomblog : Il Cantante Mascherato la lista degli artisti e i duetti con le maschere - #Cantante #Mascherato #lista #degli - ilriccionesauna : @sonoancoraequi C'era nello sfavillante programma 'il cantante mascherato'... come poteva essere altrimenti? - madametaurus_ : RT @Stefy_Simonetti: I prossimi concorrenti per 'Il Cantante mascherato': #staseratuttoepossibile -