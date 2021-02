Il Cantante Mascherato | Milly Carlucci e le novità della finale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Manca ormai pochissimo alladel programma Ilha pensato di regalare al pubblico una sorpresa per l’ultima puntata. Venerdì 26 febbraio infatti andrà in onda su Rai 1 l’appuntamento conclusivo di questa seconda stagione e mentre i fan del programma aspettano lo svelamentomaschera che perderà allo spareggio tra Farfalla e Orsetto, laha annunciato, ospite in studio a La vita in diretta, un’importanteper la. Nell’ultima puntata, infatti, ci saranno dei duetti tra i concorrenti nascosti dalle maschere e volti noti del panorama musicale italiano.ha svelato: “Viene Anna Tatangelo a cantare con il Lupo, Cristina D’Avena ...

Il Cantante Mascherato è la trasmissione di Rai 1 che, in questo momento sta davvero facendo sorridere e divertire il pubblico da casa perché regala momenti di leggerezza e di divertimento. Milly Carlucci ha annunciato che a duettare con le quattro maschere in gara ci saranno Anna Tatangelo, Rita Pavone, Red Canzian e Cristina D'Avena. Anna Tatangelo è Farfalla a Il Cantante Mascherato? La risposta è no: ecco svelato il motivo per cui Anna non fa parte del programma.