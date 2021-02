“Il bianco attacca il nero” . “Contenuti razzisti”, così YouTube sospende il canale di uno scacchista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il canale YouTube di Antonio Radic, in arte “Agadmator“, famoso giocatore di scacchi croato, è stato sospeso per 24 ore dalla piattaforma con l’accusa di veicolare Contenuti razzisti. Lo scacchista pubblica sul suo canale, seguito da oltre un milione di persone, diversi video nei quali spiega e mostra diverse strategie di gioco. L’algoritmo di YouTube, che vigila sui commenti e Contenuti discriminatori della piattaforma, ha segnalato frasi ricorrenti come “il bianco attacca il nero” o “il bianco schiaccia il nero”, scambiandole per razziste. Agadmator è stato sospeso senza preavviso. YouTube ha rilasciato una nota: “Non appena siamo stati informati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildi Antonio Radic, in arte “Agadmator“, famoso giocatore di scacchi croato, è stato sospeso per 24 ore dalla piattaforma con l’accusa di veicolare. Lopubblica sul suo, seguito da oltre un milione di persone, diversi video nei quali spiega e mostra diverse strategie di gioco. L’algoritmo di, che vigila sui commenti ediscriminatori della piattaforma, ha segnalato frasi ricorrenti come “ilil” o “ilschiaccia il”, scambiandole per razziste. Agadmator è stato sospeso senza preavviso.ha rilasciato una nota: “Non appena siamo stati informati ...

