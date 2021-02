I ritardi di oltre 500 decreti attuativi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riguardano soprattutto gli aiuti economici legati all'epidemia e tengono bloccati molti dei bonus previsti da leggi già approvate Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riguardano soprattutto gli aiuti economici legati all'epidemia e tengono bloccati molti dei bonus previsti da leggi già approvate

Misalu1 : RT @ilpost: I ritardi di oltre 500 decreti attuativi - SoloCristy : RT @ilpost: I ritardi di oltre 500 decreti attuativi - yuna_hikari : RT @ilpost: I ritardi di oltre 500 decreti attuativi - ilpost : I ritardi di oltre 500 decreti attuativi - Carmela_oltre : RT @Tg3web: AstraZeneca taglia le dosi di vaccino per l'Italia. E l'Italia, da parte sua, non usa tutte quelle che già ha. Almeno in alcune… -