I ministri del governo Draghi? Piaccono soltanto a 3 italiani su 10

I ministri del governo Draghi? Piacciono soltanto a 3 italiani su 10 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il governo Draghi ha incassato la fiducia del Parlamento, nei due passaggi a Camera e Senato, sostenuto da quell'ampia maggioranza accorsa a celebrare l'ex presidente della Bce. Ma non quella degli italiani, che hanno assistito allo stucchevole balletto dei politici, tutti pronti a tradire le promesse passate e giurare fedeltà a un esecutivo più obbediente che mai nei confronti dei diktat della Troika. E che ora, stando ai sondaggi, bocciano la scelta di una squadra di esponenti della finanza e vecchie volpe della poltrona, da Brunetta a Maria Stella Gelmini passando per la conferma dei vari Speranza, Lamorgese e compagnia cantante. Stando un sondaggio pubblicato dalla Stampa, infatti, soltanto tre italiani su dieci si dicono soddisfatti della squadra di ministri scelta da ...

