Huawei investe nel 5G per le aziende

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ryan Ding durante l’eventodel Mobile World Congress di Shanghai 2021 (immagine:)In occasione del Mobile World Congress 2021 tenutosi a Shanghai,ha presentato una nuova soluzione one-stop nel campo del 5G dedicata agli utenti aziendali. Prende il nome di 5GtoB, dove la B sta per business, e sarà in grado di coprire vendite, operatività e servizi semplificando l’ultilizzo della rete di ultima generazione per gli utenti aziendali. La novità aiuterà i vari operatori di telecomunicazione a monetizzare al meglio le proprie capacità di rete e consentirà ai partner, che si affidano alle tecnologie della società di Shenzhen, di innovare le loro infrastrutture in maniera più efficiente. A presentare la novità è stato Ryan Ding, direttore esecutivo e presidente diCarrier Business Group. Nel suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Huawei investe

Wired.it

Si tratta, invece, di uno store su cuida parecchi anni in Cina e che è stato trasposto in Occidente valutando le esigenze della diversa tipologia di utenza. E' oggi attivo in oltre ...Per la precisione parliamo della nuova tornata promozionale chei prodotti per la casa e la ... smartphone e prodotti cinesi , come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e. Buono ...La compagnia di telecomunicazioni lancia una nuova offerta dedicata al segmento business per lo sviluppo di servizi sulle reti di nuova generazione ...La somma appena fatta da Gartner, una delle firme più affidabili nelle analisi di mercato sul mercato della tecnologia, porta il segno meno. Nel corso del 2020 quello che un tempo era il settore inarr ...