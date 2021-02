“Ho smesso e poi è finito anche il matrimonio”. Marica Pellegrinelli mai così a cuore aperto: tutta la verità sull’addio a Eros Ramazzotti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Come ben sapete, Eros Ramazzotti ha avuto una storia d’amore importante non soltanto con Michelle Hunziker ma anche con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli. Dalla loro unione sono anche nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 9 e 6 anni. Ora la donna è tornata a rompere il silenzio, svelando alcuni retroscena sulle nozze terminate con l’artista. Ha voluto spiegare nei dettagli i motivi che hanno costretto i due a intraprendere strade completamente differenti. Marica ha parlato di Eros Ramazzotti al settimanale ‘F’ e non è stato l’unico argomento trattato. Si è infatti soffermata anche sulla figlia di lui, Aurora: “Lei è come una figlia per me, è famiglia. Certi rapporti sono per sempre”. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Come ben sapete,ha avuto una storia d’amore importante non soltanto con Michelle Hunziker macon la sua ex moglie. Dalla loro unione sononati Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 9 e 6 anni. Ora la donna è tornata a rompere il silenzio, svelando alcuni retroscena sulle nozze terminate con l’artista. Ha voluto spiegare nei dettagli i motivi che hanno costretto i due a intraprendere strade completamente differenti.ha parlato dial settimanale ‘F’ e non è stato l’unico argomento trattato. Si è infatti soffermatasulla figlia di lui, Aurora: “Lei è come una figlia per me, è famiglia. Certi rapporti sono per sempre”. La ...

acinorev2001 : RT @MeryDambrosio: Can che si volta verso Sanem e con gli occhi urla il suo nome, ma poi il dolore e le ferite ancora aperte in quel moment… - trogloditaladro : Prova che la scuola italiana è tossica: in terza liceo ero impreparato in greco e la prof si è letteralmente alzata… - MeryDambrosio : Can che si volta verso Sanem e con gli occhi urla il suo nome, ma poi il dolore e le ferite ancora aperte in quel m… - KilledByFrank : @faioc20 Che saggio che sei--- comunque sì, ho preso delle sue idee, ma solo all'inizio, poi ho provato a fare qual… - c4235421ed69401 : @Monique36578041 Io ci correvo in bici fino hai 23 anni...poi ho dovuto smettere....e lo ho fatto per un po amatori… -