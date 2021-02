Highlights e gol Borussia Mönchengladbach-Manchester City 0-2, Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Borussia Mönchengladbach-Manchester City 0-2, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. I Citizens passano in vantaggio al 29? con il gol di Bernardo Silva che raccoglie il cross di Cancelo sul secondo palo e di testa batte Sommer e raddoppiano nella ripresa al 65? con la rete di Gabriel Jesus su un azione quasi fotocopia del primo gol: cross di Cancelo sul secondo palo, sponda di testa di Bernardo Silva per l’accorrente Gabriel Jesus che tocca quasi di punta a due passi da Sommer e segna il raddoppio. GOL GABRIEL JESUS 2-0 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Glie i gol di0-2, match valido per l’andata degli ottavi di finale di. I Citizens passano in vantaggio al 29? con il gol di Bernardo Silva che raccoglie il cross di Cancelo sul secondo palo e di testa batte Sommer e raddoppiano nella ripresa al 65? con la rete di Gabriel Jesus su un azione quasi fotocopia del primo gol: cross di Cancelo sul secondo palo, sponda di testa di Bernardo Silva per l’accorrente Gabriel Jesus che tocca quasi di punta a due passi da Sommer e segna il raddoppio. GOL GABRIEL JESUS 2-0 SportFace.

