Hanno fatto disinformazione per le elezioni Usa anche su TikTok (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La portata del fenomeno non è da sottovalutare. Secondo il monitoraggio semestrale che è stato portato avanti da ByteDance – l'azienda proprietaria di TikTok -, negli ultimi mesi del 2020, in concomitanza con le elezioni americane (sia con la campagna elettorale, sia con le fasi immediatamente successive all'electron day), ha rilevato almeno 340mila video di disinformazione su TikTok sul tema della politica americana, che in quanto tali sono stati immediatamente rimossi. LEGGI anche > Attenzione al complotto Twitter #ItalyDidIt che mette insieme assurde teorie sulle elezioni Usa disinformazione su TikTok, gli estremi TikTok aveva già dichiarato che non avrebbe accettato annunci pubblicitari elettorali a pagamento. Successivamente, ...

