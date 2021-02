Habilita Bergamo | arriva il dottor Molinero | “Metto a disposizione la mia esperienza”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) A partire da lunedì 1 marzo inPoliambulatorio San Marco diin piazza della Repubblica 10 sarà attivato un nuovo ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa che vedrà la presenza delGuido. Questo specialista è stato per 14 anni il direttore dell’Unità di riabilitazione specialistica dell’ASST Papa Giovanni XXIII con sede a Mozzo (ex Casa degli Angeli). Gli abbiamo chiesto come si avvicina a questo nuovo capitolo della sua vita professionale. “Quelli appena trascorsi – afferma il– sono stati giorni molto emozionanti, molto coinvolgenti: lasciare la famiglia dell’ospedale dopo 35 anni non è stato facile, però è già ora di ricominciare con un ritmo che spero possa essere un po’ diverso, ma con la voglia di essere ancora utile alle ...