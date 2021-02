"Ha chiamato lei i paparazzi?". Tsunami su Amedeo Goria, foto molto compromettenti: quel terribile sospetto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Maria Teresa ha molto rispetto di Roberto, che è geloso. Ma io sono molto legato a lei. Forse ha un po' di rancore", racconta Amedeo Goria. Parla a tutto tondo, senza freni durante un collegamento telefonico con RTL102.5 News. Tra lui e Maria Teresa Ruta sembra che le cose non vadano tanto bene. Nell'ultima lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, Goria ha chiesto alla sua ex moglie un avvicinamento. Lei, invece, ha voltato le spalle. Un no secco. Una doccia fredda. Adesso che Goria è stato scartato dall'Isola dei famosi per piccoli problemi di salute rimette la palla al centro. E interviene in diretta a RTL102.5 News sul presunto fidanzamento. "Ho conosciuto questa ragazza mesi fa. Non siamo fidanzati. Ci hanno fotografati insieme, addirittura vicino casa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Maria Teresa harispetto di Roberto, che è geloso. Ma io sonolegato a lei. Forse ha un po' di rancore", racconta. Parla a tutto tondo, senza freni durante un collegamento telefonico con RTL102.5 News. Tra lui e Maria Teresa Ruta sembra che le cose non vadano tanto bene. Nell'ultima lettera pubblicata sul settimanale DiPiù,ha chiesto alla sua ex moglie un avvicinamento. Lei, invece, ha voltato le spalle. Un no secco. Una doccia fredda. Adesso cheè stato scartato dall'Isola dei famosi per piccoli problemi di salute rimette la palla al centro. E interviene in diretta a RTL102.5 News sul presunto fidanzamento. "Ho conosciuto questa ragazza mesi fa. Non siamo fidanzati. Ci hannografati insieme, addirittura vicino casa. ...

