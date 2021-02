“Ha avuto un malore” Sergio Mattarella si è sentito male, assente all’aeroporto di Ciampino. Ecco cos’è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martedì 23 febbraio sono rientrate le salme dei nostri connazionali uccisi in un attentato in Congo mentre viaggiavano a bordo di un convoglio del World Food Programme, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci; atterrati all’aeroporto di Ciampino c’erano ad accoglierli il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L’assenza di Mattarella Grande assente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale è stato colto da malore, come ha comunicato l’Ufficio Stampa del Quirinale Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martedì 23 febbraio sono rientrate le salme dei nostri connazionali uccisi in un attentato in Congo mentre viaggiavano a bordo di un convoglio del World Food Programme, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci; atterratidic’erano ad accoglierli il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L’assenza diGrandeil Presidente della Repubblicail quale è stato colto da, come ha comunicato l’Ufficio Stampa del Quirinale Il Presidente della Repubblica,, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua ...

