Grosjean è tornato in pista in IndyCar: 'Mi sono sentito come a casa. Paura? Macché'

'Mi sono sentito come a casa'. Romain Grosjean ha ritrovato le amate sensazioni, Grosjean ha ritrovato la pista. Dopo lo spaventoso incidente con rogo nello scorso GP del Bahrain di F1, da cui è ...

Grosjean è tornato in pista in IndyCar: 'Mi sono sentito come a casa. Paura? Macché'

Per Grosjean anche un testacoda alla prima curva causato da una differenza tecnica non indifferente nella guida rispetto a una F1 cui era abituato: la macchina si è destabilizzata perché ha ...

Grosjean, bende rimosse - FormulaPassion.it Nel frattempo intanto durante gli scorsi giorni Grosjean era tornato al volante in alcuni tornei virtuali. Il francese è infatti un grande appassionato di Esports, tanto da aver fondato anche una sua ...

Debutto IndyCar per Grosjean

Rinus VeeKay è stato più il più veloce del test collettivo dell'IndyCar a Barber, che ha visto anche l'esordio di Romain Grosjean alla guida di una Dallara del team Dale Coyne Racing.

Un nuovo filmato mostra nei dettagli la dinamica dell’incidente di Grosjean [VIDEO] Era il 29 novembre 2020 e gli appassionati di mezzo mondo si stavano preparando per assistere alla terzultima gara in calendario, la prima delle due gare corse a Sakhir, in Bahrain. Partono le vetture ...

