Grimaldi ordina altre sei navi per il Nord Europa: investimento da 500 mln di dollari per ammodernare la flotta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Gruppo Grimaldi continua a investire nel potenziamento e nell'ammodernamento della propria flotta. Con la firma di un accordo del valore complessivo di oltre 500 milioni di dollari, il Gruppo partenopeo ha commissionato la costruzione di sei nuove navi ro/ro multipurpose ai cantieri coreani Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan. Lunghe 250 metri, larghe 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, le navi ordinate inaugureranno una nuova classe denominata "G5", evoluzione della precedente classe di unità ro/ro multipurpose "G4" costruite dallo stesso cantiere e prese in consegna dal Gruppo Grimaldi tra il 2014 ed il 2015. Il loro design è il frutto di un attento studio delle esigenze del Gruppo e di quelle della sua clientela: grazie ad una configurazione ...

