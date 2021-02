Grecia, la strategia per il turismo: vaccinazione a tappeto sulle isole per creare destinazioni Covid-free (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Grecia ha avviato da qualche settimana un intenso programma di vaccinazione per tutte le isole minori, le piccole comunità e i paesi che sono rimasti perlopiù liberi dal coronavirus. Nelle isole più piccole e remote la pandemia non è infatti approdata, e la vita è continuata grosso modo come prima. La campagna di vaccinazione ha pertanto l'obiettivo di mantenere immuni queste zone in modo tale che già la prossima estate possa riprendere il turismo, settore decisivo per l'economia ellenica (dal momento che vale circa il 20% del Pil). L'idea di cominciare a creare “isole vergini”, vere e proprie destinazioni Covid-free, potrebbe servire da lezione anche per Paesi come l'Italia e la Spagna: ritagliare ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Laha avviato da qualche settimana un intenso programma diper tutte leminori, le piccole comunità e i paesi che sono rimasti perlopiù liberi dal coronavirus. Nellepiù piccole e remote la pandemia non è infatti approdata, e la vita è continuata grosso modo come prima. La campagna diha pertanto l'obiettivo di mantenere immuni queste zone in modo tale che già la prossima estate possa riprendere il, settore decisivo per l'economia ellenica (dal momento che vale circa il 20% del Pil). L'idea di cominciare avergini”, vere e proprie, potrebbe servire da lezione anche per Paesi come l'Italia e la Spagna: ritagliare ...

OrianaDavini : #Turismo - Modelli virtuosi che la pandemia ha fatto emergere: l'esempio della #Grecia e la strategia a lungo termi… - guidoolimpio : Grecia valuta invio Patriot in Arabia Saudita, prosegue strategia per creare alleanze - RizzutoEleonora : RT @ASviSItalia: Il progetto Cies si inserisce in una nuova strategia di cooperazione sviluppata dall’Ue. Italia, Grecia, Giordania, Libano… - ASviSItalia : Il progetto Cies si inserisce in una nuova strategia di cooperazione sviluppata dall’Ue. Italia, Grecia, Giordania,… -