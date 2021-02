Gravina | “Azzurre straordinarie | Europeo altro traguardo raggiunto”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele, si è complimentato con la Nazionale femminile, che grazie alla vittoria per 12-0 contro Israele ha conquistato la qualificazione diretta ai prossimi Europei. “” ha detto il numero uno della Federazione, che sottolinea: “Si tratta di unimportante, che premia il lavoro della Ct Bertolini, di tutto il gruppo e della FIGC, che sta investendo e che continuerà a investire molto nel calcio femminile”. “Rappresenta un volano eccezionale per l’intero movimento” ha concluso. SportFace.

Serviva vincere segnando almeno 2 reti. E al 5' le azzurre avevano già messo le cose in chiaro. La Nazionale femminile di Milena Bertolini stacca il pass, come una delle tre ...