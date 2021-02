Grande Fratello Vip, Dayane Mello sotto accusa dopo la diretta: «Maschera caduta, l’amore per Rosalinda Cannavò inventato» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per Dayane Mello non è un momento facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. dopo la diretta in cui ha nominato l’ex amica Rosalinda Cannavò alcuni inquilini si sono scagliati contro di lei, primi fra tutti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Intanto Dayane cerca di fare pace e riavvicinarsi a Rosalinda che però la gela: “Non rivolgermi mai più la parola” dopo la diretta in cui Dayane Mello ha nominato l’ex amica Rosalinda Cannavò, la reazione di alcuni inquilini è stata abbastanza veemente. La prima ad attaccare è stata Stefania Orlando: “Sei falsa dalla testa ai piedi – le ha fatto sapere – tutto quello ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pernon è un momento facile all’interno della casa delVip.lain cui ha nominato l’ex amicaalcuni inquilini si sono scagliati contro di lei, primi fra tutti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Intantocerca di fare pace e riavvicinarsi ache però la gela: “Non rivolgermi mai più la parola”lain cuiha nominato l’ex amica, la reazione di alcuni inquilini è stata abbastanza veemente. La prima ad attaccare è stata Stefania Orlando: “Sei falsa dalla testa ai piedi – le ha fatto sapere – tutto quello ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - Taeneroso : @sunflowervol2__ @ppatrickat Lo ripeto, a me non interessa chi abbia iniziato prima, chi ha più torto, chi ha fatto… - lovepretelli : RT @gloriasbott: Dimmi che il grande fratello ha preferenze senza dirmelo in maniera diretta. Inizio io: #prelemi #exrosmelllo #mellos http… -