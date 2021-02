Grande Fratello Vip, anticipazioni 26 febbraio: chi esce tra Stefania e Rosalinda? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Venerdì 26 febbraio andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di un appuntamento molto atteso in quanto scopriremo chi tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando verrà definitivamente eliminata dal reality show. Entrambe sono protagoniste molto amate dai telespettatori in quanto sono state in grado di creare dinamiche interessanti. Ad ogni modo, la puntata di venerdì darà luogo anche ad altri colpi di scena e non è affatto escluso che possa esserci qualche altra eliminazione a sorpresa. I protagonisti potrebbero essere i superstiti della precedente puntata, ovvero, Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Scopriamo tutti i dettagli. Grande Fratello Vip 5, anticipazioni 26 febbraio: chi uscirà? Le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Venerdì 26andrà in onda la semifinale delVip 5. Si tratta di un appuntamento molto atteso in quanto scopriremo chi traCannavò eOrlando verrà definitivamente eliminata dal reality show. Entrambe sono protagoniste molto amate dai telespettatori in quanto sono state in grado di creare dinamiche interessanti. Ad ogni modo, la puntata di venerdì darà luogo anche ad altri colpi di scena e non è affatto escluso che possa esserci qualche altra eliminazione a sorpresa. I protagonisti potrebbero essere i superstiti della precedente puntata, ovvero, Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Scopriamo tutti i dettagli.Vip 5,26: chi uscirà? Le ...

