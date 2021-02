(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "alla squadra diche ora finalmente è completa. Adesso ci sono tante cose dae tante risposte da dare”. Lo scrive Ettore, vice presidente della Camera e presidente di Italia Viva, in un post Facebook, e aggiunge: “Due auguri particolari. Il primo a Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto che continueranno il loro impegno come viceministra alle Infrastrutture e sottosegretario all'Interno. La loro esperienza, professionalità e determinazione saranno nuovamente al servizio del Paese. Il secondo - prosegue - a Franco Gabrielli, che lascia la guida della Polizia di Stato e che avrà la responsabilità di una delega importante e delicata come quella ai Servizi segreti. Un professionista riconosciuto e apprezzato da tutti come competente e affidabile ...

Ettore_Rosato : ?? Questo governo nasce mettendo da parte le divisioni ideologiche e ponendo al centro l’interesse della Nazione. Fu… - TV7Benevento : Governo: Rosato, 'buon lavoro, ora tanto da fare'... - Irobot1976 : @raffaellapaita @ItaliaViva @TeresaBellanova @ivanscalfarotto @matteorenzi @Ettore_Rosato @meb Molteni interni... g… - FrancoRomanini1 : @raffaellapaita @M_gabanelli @FabioSavelli @ItaliaViva @matteorenzi @meb @Ettore_Rosato @TeresaBellanova Da leggere… - omegab85 : @raffaellapaita @M_gabanelli @FabioSavelli @ItaliaViva @matteorenzi @meb @Ettore_Rosato @TeresaBellanova Ci vuole u… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Rosato

Intanto nella maggioranza, e nello stesso, si allarga il fronte degli 'aperturisti', che ...e - a sinistra - esponenti come il governatore emiliano Stefano Bonaccini o il renziano Ettore:...I dissidenti ex grillini (espulsi dal Movimento dopo il no sul voto di fiducia alDraghi) ... Pd e Italia Viva mettono sul tavolo i nomi di Ettoree Matteo Mauri. Folla anche in via ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Buon lavoro alla squadra di governo che ora finalmente è completa. Adesso ci sono tante cose da fare e tante risposte da dare”. Lo scrive Ettore Rosato, vice presidente de ...Il nuovo dpcm (o decreto legge) pandemico dovrebbe arrivare a fine settimana, per entrare in vigore a inizio marzo. Ma ieri sera il premier Draghi ha convocato a Palazzo Chigi una prima riunione opera ...