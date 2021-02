Governo, Fratoianni: “Il nostro no non è tanto a Draghi ma a omicidio politico dell’esecutivo Conte e all’asse spostato a destra” – Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Più che a Draghi noi di Sinistra Italiana abbiamo detto no all’operazione politica che ha portato a questo Governo, che è nato innanzitutto con l’omicidio politico a freddo del Governo Conte, e a un Governo la cui differenza col precedente è manifesta nella maggioranza che lo sostiene. Nel Conte Due non c’era la destra, ora invece c’è, eccome, ed è molto presente nella composizione dell’esecutivo“. Sono le parole del segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il parlamentare spiega: “Senza nessun pregiudizio nei confronti di Draghi, penso che un Governo in cui c’è tutto e il contrario di tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Più che anoi di Sinistra Italiana abbiamo detto no all’operazione politica che ha portato a questo, che è nato innanzitutto con l’a freddo del, e a unla cui differenza col precedente è manifesta nella maggioranza che lo sostiene. NelDue non c’era la, ora invece c’è, eccome, ed è molto presente nella composizione“. Sono le parole del segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il parlamentare spiega: “Senza nessun pregiudizio nei confronti di, penso che unin cui c’è tutto e il contrario di tutto ...

La7tv : #omnibus Nicola Fratoianni (LeU) ribadisce le proprie perplessità sul nuovo governo #Draghi: 'C'è stato un vero e p… - La7tv : #tagada Nicola #Fratoianni (LeU) ribadisce il suo no convinto al governo #Draghi: 'Questo governo è un pasticcio, n… - fattoquotidiano : Governo, Fratoianni: “Il nostro no non è tanto a Draghi ma a omicidio politico dell’esecutivo Conte e all’asse spos… - clikservernet : Governo, Fratoianni: “Il nostro no non è tanto a Draghi ma a omicidio politico dell’esecutivo Conte e all’asse spos… - Noovyis : (Governo, Fratoianni: “Il nostro no non è tanto a Draghi ma a omicidio politico dell’esecutivo Conte e all’asse spo… -