Governo diviso sul Covid: c'è chi vuole riaprire e chi è contrario. Cosa succedera? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel Governo Draghi c'è una netta polarizzazione sulle riaperture. Centrodestra e Italia Viva vogliono riaprire bar, ristoranti, palestre e piscine. Ma al momento prevale la "linea rigorista" Con una maggioranza così eterogenea era inevitabile: il Governo Draghi è diviso sulla gestione della pandemia. Il pomo della discordia è l'agognata riapertura di determinate attività lavorative. C'è il centrodestra, sostenuto da Italia Viva, che spinge per la riapertura in sicurezza di bar, ristoranti, palestre e piscine e c'è il campo progressista che invece ritiene prematuri i tempi. Tra i più accaniti sostenitori della necessità di riaprire immediatamente, ovviamente, spicca Matteo Salvini. Come era facile ipotizzare, al momento sembrano coesistere due diversi Governi. Salvini: "Se c'è un problema in una ...

