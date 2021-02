Governo: Castaldo (M5S), ‘dobbiamo lavorare con Pd, entriamo in Gruppo Socialisti Ue’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L’interGruppo con Pd e Leu in Senato è un progetto che difende l’eredità” del precedente Governo “ed è prezioso. Purtroppo anche il Pd è diviso. E invece dovremmo lavorare assieme, dai territori all’Europa, dove potremmo intensificare la collaborazione e persino convivere nello stesso Gruppo. Io ho registrato grande favore verso l’ipotesi di un nostro ingresso nei Socialisti”. Lo afferma l’euorparlamentare M5S Fabio Castaldo, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L’intercon Pd e Leu in Senato è un progetto che difende l’eredità” del precedente“ed è prezioso. Purtroppo anche il Pd è diviso. E invece dovremmoassieme, dai territori all’Europa, dove potremmo intensificare la collaborazione e persino convivere nello stesso. Io ho registrato grande favore verso l’ipotesi di un nostro ingresso nei”. Lo afferma l’euorparlamentare M5S Fabio, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

