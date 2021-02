Governo | ancora niente sottosegretario allo sport | nomina rinviata

ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto rispettivamente viceministra al Ministero delle Infrastruttur… - lucianonobili : La cultura, il teatro, il cinema, la musica, hanno pagato il prezzo più alto durante la pandemia: le nostre cinque… - matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - IlFidaDiLapo : RT @DomaniGiornale: Ricordate quando #Renzi affermò di voler chiarire la vicenda dei rapporti con l'#ArabiaSaudita a crisi di governo termi… - MARCODRIVER79 : Dopo la nomina dei sottosegretari questo governo è ancora più poco di niente. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ancora

...in guerra con ildi Kigali e Lord's Resistance Army sanguinario gruppo armato ugandese di matrice cristiana guidato da Joseph Kony, per questo la responsabilità dell'attacco non è......che ilsi appresta a varare. Coronavirus, il bollettino del 24 febbraio Colori e zone: cosa cambierà Durante il suoi interventi il ministro della Salute ha avvertito come non ci siano...Dpcm valido fino al 6 aprile. Palestre e piscine restano chiuse, qualcosa si muove sui ristoranti. Restrizioni sulle seconde case in zona arancione rafforzata. Il ministro della Salute: "Non ci sono a ...Un arresto e altre 4 misure cautelari sono state ordinate dal gip del Tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto di mascherine per l’emergenza Covid. Ai domiciliari è finito il trader ...