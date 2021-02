Golf, incidente Woods: le parole dello sceriffo della contea di Los Angeles (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ha dichiarato che il ribaltamento dell’auto con a bordo Tiger Woods è stato “un puro incidente” in un tratto di strada in discesa noto per una serie di incidenti. L’ufficiale medico capo dell’Harbour-UCLA Medical Center ha affermato che Woods si è frantumato le ossa della gamba destra in più punti, con ulteriori lesioni alla caviglia e al piede. “Wodds è stato molto fortunato di uscirne vivo”, ha detto Carlos Gonzalez, vice-sceriffo della contea di Los Angeles, il primo ad arrivare dopo un vicino chiamato 911. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lodi Los, Alex Villanueva, ha dichiarato che il ribaltamento dell’auto con a bordo Tigerè stato “un puro” in un tratto di strada in discesa noto per una serie di incidenti. L’ufficiale medico capo dell’Harbour-UCLA Medical Center ha affermato chesi è frantumato le ossagamba destra in più punti, con ulteriori lesioni alla caviglia e al piede. “Wodds è stato molto fortunato di uscirne vivo”, ha detto Carlos Gonzalez, vice-di Los, il primo ad arrivare dopo un vicino chiamato 911. SportFace.

