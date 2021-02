God of War 2 nel 2021 sembra ancora una possibilità: Cory Barlog scherza e risponde a Jason Schreier (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il sequel di God of War potrebbe essere stato rinviato e, stando a quanto affermato poco tempo fa da Jason Schreier di Bloomberg, un'uscita nel 2021 sembra improbabile. Tuttavia, un commento in risposta al giornalista del director Cory Barlog, suggerisce che un lancio di God of War 2 nel corso di quest'anno è ancora una possibilità. Jason Schreier, nel suo tweet che vi abbiamo riportato, afferma (letteralmente) "ho un 'bel ponte splendente' da vendere a chiunque pensi che God of War uscirà quest'anno" e la risposta di Barlog è stata "cos'è un ponte splendente? Non ne ho mai sentito parlare". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il sequel di God of War potrebbe essere stato rinviato e, stando a quanto affermato poco tempo fa dadi Bloomberg, un'uscita nelimprobabile. Tuttavia, un commento in risposta al giornalista del director, suggerisce che un lancio di God of War 2 nel corso di quest'anno èuna, nel suo tweet che vi abbiamo riportato, afferma (letteralmente) "ho un 'bel ponte splendente' da vendere a chiunque pensi che God of War uscirà quest'anno" e la risposta diè stata "cos'è un ponte splendente? Non ne ho mai sentito parlare". Leggi altro...

Eurogamer_it : #GodofWar 2 rinviato? Forse no, stando alla risposta scherzosa di Cory Barlog a Jason Schreier. - wikisera : RT @Cpt_sbada: Cose di cui sento un estremo bisogno: andare avanti con Valhalla e iniziare una nuova run a God of War e RDR2 - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: God of War 2: uscita nel 2021 non viene esclusa da Cory Barlog, che ci scherza su - Multiplayerit : God of War 2: uscita nel 2021 non viene esclusa da Cory Barlog, che ci scherza su - PokeBoxIT : Con 60 € ho recuperato God of War, Medievil, Horizon Zero Dawn, Nier: automata, The Last of Us, Rachet & Clank pros… -