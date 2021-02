Giustizia: Meloni, ‘su prescrizione inizio deludente’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L’emendamento di Fdi puntava a bloccare lo strappo della pessima disciplina sulla prescrizione approvata nei mesi scorsi, in attesa che si chiarisse il quadro complessivo. Converrà ministro che l’esordio è stato deludente”. Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una lettera al ‘Corriere della Sera’, rivolgendosi alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L’emendamento di Fdi puntava a bloccare lo strappo della pessima disciplina sullaapprovata nei mesi scorsi, in attesa che si chiarisse il quadro complessivo. Converrà ministro che l’esordio è stato deludente”. Lo scrive Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in una lettera al ‘Corriere della Sera’, rivolgendosi alla ministra della, Marta Cartabia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

