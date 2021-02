Giustizia: Meloni, ‘su prescrizione inizio deludente’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L’emendamento di Fdi puntava a bloccare lo strappo della pessima disciplina sulla prescrizione approvata nei mesi scorsi, in attesa che si chiarisse il quadro complessivo. Converrà ministro che l’esordio è stato deludente”. Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una lettera al ‘Corriere della Sera’, rivolgendosi alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.“Ora -aggiunge Meloni- c’è da lavorare sulla rimodulazione del Recovery plan nella parte alla Giustizia, per utilizzare le risorse disponibili verso interventi sulla macchina giudiziaria che permettano di recuperare funzionalità e abbreviare i tempi: a cominciare dall’indilazionabile ampliamento degli organici, anche tramite l’indifferibile stabilizzazione dei magistrati onorari, e da una ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L’emendamento di Fdi puntava a bloccare lo strappo della pessima disciplina sullaapprovata nei mesi scorsi, in attesa che si chiarisse il quadro complessivo. Converrà ministro che l’esordio è stato deludente”. Lo scrive Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in una lettera al ‘Corriere della Sera’, rivolgendosi alla ministra della, Marta Cartabia.“Ora -aggiunge- c’è da lavorare sulla rimodulazione del Recovery plan nella parte alla, per utilizzare le risorse disponibili verso interventi sulla macchina giudiziaria che permettano di recuperare funzionalità e abbreviare i tempi: a cominciare dall’indilazionabile ampliamento degli organici, anche tramite l’indifferibile stabilizzazione dei magistrati onorari, e da una ...

LeggoSono : RT @Sofiajeanne: Leggo @GiorgiaMeloni sul @Corriere su #giustizia. Da opposizione responsabile. Per me la Meloni rimane il capo di un part… - TV7Benevento : Giustizia: Meloni, 'su prescrizione inizio deludente'... - TheRealPinguini : Sul Corriere di oggi, lettera di Meloni alla Cartabia: Le nostre idee sulla giustizia. Qui di seguito un breve ri… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Giorgia Meloni scrive alla ministra Cartabia: le nostre idee sulla giustizia - VeraEsincera : RT @Sofiajeanne: Leggo @GiorgiaMeloni sul @Corriere su #giustizia. Da opposizione responsabile. Per me la Meloni rimane il capo di un part… -