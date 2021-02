Giuseppe Milone era una promessa del ciclismo italiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Morto giovane ciclista siciliano, Giuseppe Milone, di soli 17 anni. L'incidente in bicicletta e la caduta dopo lo scontro con mezzo pesante. Cade dalla bicicletta mentre si allena, morto ciclista di 17 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Morto giovane ciclista siciliano,, di soli 17 anni. L'incidente in bicicletta e la caduta dopo lo scontro con mezzo pesante. Cade dalla bicicletta mentre si allena, morto ciclista di 17 anni su Notizie.it.

