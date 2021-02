Giugliano Buoni spesa | malumori con M5S | parla il sindaco Pirozzi | “Non accetto lezioni da chi ha amministrato male”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “da chi hamalissimo questa città non le” risponde così alle accuse della minoranza sulla questioneildiNicola, ospite oggi di Campania Oggi, in onda su Teleclubitalia. La vicenda dei bonuse la comparsa della categoria di “beneficiari non ammessi”, le difficoltà degli agricoltori e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

InterNapoli : Buoni spesa Giugliano, il sindaco Pirozzi chiama la Finanza per far controllare tutti i nomi degli ammessi ed esclu… - InterNapoli : Giugliano, buoni spesa: approvate le graduatorie definitive: acquisti fino al 30 aprile #GiuglianoInCampania su… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Buoni

InterNapoli.it

spesa, il sindaco chiama la finanza Ancora polemiche sull'erogazione deispesa a. Dopo l'annuncio dell'approvazione delle graduatorie definitive e la comunicazione ...spesa a, riaperta la graduatoria per gli esclusi dopo le polemiche Con Determina n. 122 del 19/02/2021 sono state approvate le graduatorie definitiveSpesa. Per ogni richiesta ...Ancora polemiche sull'erogazione dei buoni spesa a Giugliano. Dopo l'annuncio dell'approvazione delle graduatorie definitive e la comunicazione sulle procedura da adottare per ottenerlo, si è alzato u ...IL PUNTOA fatica, ma si continua ad andare avanti. Anche nel girone G di serie D sono già stati ufficializzati altri due rinvii. Si tratta delle sfide che, come da programma della prima giornata ...