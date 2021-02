Giro d’Italia, si parte l’8 maggio da Torino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Svelate le 21 tappe della 104ma edizione del Giro d’Italia che si correrà dall’8 al 30 maggio. La partenza sarà da Torino e l’arrivo con la tradizionale passerella a Milano. Le prime tre frazioni si svolgeranno in Piemonte, a cominciare dalla cronometro cittadina di 9 km che si concluderà sul sagrato della chiesa della Gran Madre, a Torino, e che assegnerà la prima maglia rosa. Nel corso delle varie giornate di gara il Giro renderà omaggio a Dante, nel 700esimo anniversario della morte, con la tappa Ravenna-Verona. Si festeggeranno anche i 90 anni della maglia rosa, istituita per la prima volta nel 1931. L’elenco delle tappe: Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Svelate le 21 tappe della 104ma edizione del Giro d’Italia che si correrà dall’8 al 30 maggio. La partenza sarà da Torino e l’arrivo con la tradizionale passerella a Milano. Le prime tre frazioni si svolgeranno in Piemonte, a cominciare dalla cronometro cittadina di 9 km che si concluderà sul sagrato della chiesa della Gran Madre, a Torino, e che assegnerà la prima maglia rosa. Nel corso delle varie giornate di gara il Giro renderà omaggio a Dante, nel 700esimo anniversario della morte, con la tappa Ravenna-Verona. Si festeggeranno anche i 90 anni della maglia rosa, istituita per la prima volta nel 1931. L’elenco delle tappe:

giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - giroditalia : ?Giro d’Italia 2021 08-30/05? Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ??8/05 Stage 1 Torino ? Torino Tissot I… - FabrizioL5 : RT @giroditalia: ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - denispadovani : RT @giroditalia: ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! -