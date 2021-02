Giro d’Italia 2021, tappe e calendario della 104^ Corsa Rosa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ventuno tappe da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio. L’intero percorso del Giro d’Italia 2021 è stato svelato dagli studi Rai di corso Sempione, a Milano, a 72 giorni dalla “Grande partenza”. L’edizione numero 104 della Corsa sarà inaugurata da una cronometro di 9 chilometri nel centro di Torino che ha già un grande favorito: il padrone di casa, lui è che è piemontese, Filippo Ganna. Si festeggeranno i 90 anni della maglia Rosa: il primo a indossarla fu Learco Guerra nel 1931. “Il Giro sarà un’occasione per la ripartenza del Paese“, ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in video-collegamento. Vincenzo Nibali, due volte vincitore del Trofeso Senza fine, sfiderà la maglia gialla del Tour de France 2019, il giovane ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ventunoda sabato 8 maggio a domenica 30 maggio. L’intero percorso delè stato svelato dagli studi Rai di corso Sempione, a Milano, a 72 giorni dalla “Grande partenza”. L’edizione numero 104sarà inaugurata da una cronometro di 9 chilometri nel centro di Torino che ha già un grande favorito: il padrone di casa, lui è che è piemontese, Filippo Ganna. Si festeggeranno i 90 annimaglia: il primo a indossarla fu Learco Guerra nel 1931. “Ilsarà un’occasione per la ripartenza del Paese“, ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in video-collegamento. Vincenzo Nibali, due volte vincitore del Trofeso Senza fine, sfiderà la maglia gialla del Tour de France 2019, il giovane ...

giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - giroditalia : ?Giro d’Italia 2021 08-30/05? Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ??8/05 Stage 1 Torino ? Torino Tissot I… - Blind_Blue14 : RT @giroditalia: ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - ArreuSab : RT @SkyTG24: Garavaglia: “Giro d’Italia 2021 sarà il simbolo di ripartenza” -