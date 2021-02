Giro d'Italia 2021: percorso e tappe. Ecco tutte le date: la guida (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel pomeriggio è stato tolto il velo al Giro d'Italia 2021 . L'edizione numero 104 della corsa rosa partirà da Torino sabato 8 maggio e arriverà a Milano domenica 30 maggio dopo 21 tappe , di cui solo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel pomeriggio è stato tolto il velo ald'. L'edizione numero 104 della corsa rosa partirà da Torino sabato 8 maggio e arriverà a Milano domenica 30 maggio dopo 21, di cui solo ...

giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Giro d’Italia 2021 08-30/05? Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ??8/05 Stage 1 Torino ? Torino Tissot I… - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - Crespininho : RT @ammattipyoraily: GIRO D'ITALIA (8/5-30/5/2021) | #Giro - StefanOldani_ : RT @giroditalia: ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! -