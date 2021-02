Giro d’Italia 2021, oggi la presentazione: orario, tv, programma, anticipazioni percorso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quest’oggi, mercoledì 24 febbraio, verranno svelate in diretta televisiva su Rai 2 le 21 tappe che caratterizzeranno l’edizione 104 del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio. L’evento si terrà alle ore 16.00 presso gli studi Rai di Corso Sempione a Milano, rigorosamente a porte chiuse. La Corsa Rosa 2021 prenderà il via da Torino con una cronometro individuale, mentre l’ultima tappa dovrebbe concludersi nel cuore di Milano. Dunque la presentazione del prossimo Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, ma è prevista anche la diretta streaming su Rai Play. Inoltre, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale e tutti i contributi del caso per avere ogni singolo aggiornamento relativo al percorso della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quest’, mercoledì 24 febbraio, verranno svelate in diretta televisiva su Rai 2 le 21 tappe che caratterizzeranno l’edizione 104 del, indall’8 al 30 maggio. L’evento si terrà alle ore 16.00 presso gli studi Rai di Corso Sempione a Milano, rigorosamente a porte chiuse. La Corsa Rosaprenderà il via da Torino con una cronometro individuale, mentre l’ultima tappa dovrebbe concludersi nel cuore di Milano. Dunque ladel prossimoverrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, ma è prevista anche la diretta streaming su Rai Play. Inoltre, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale e tutti i contributi del caso per avere ogni singolo aggiornamento relativo aldella ...

giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - giroditalia : ? #SaveTheDate ?The Route of 2021 Giro d'Italia will be unveiled on 24th February! Are you Ready? | Il 24 febbraio… - tlenu_prosze : RT @giroditalia: ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Italia 202… - pajarracok : RT @giroditalia: ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Italia 202… - velotext : RT @giroditalia: ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Italia 202… -