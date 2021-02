Giovanni Ciacci | Niente Isola | il Covid mi ha lasciato cicatrici

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da settimane ormai,era uno dei concorrenti della nuova edizione de L'dei Famosi. Purtroppo, però, non potrà partecipare al programma perché il-19, contratto mesi fa, gli haindelebili.dei Famosidei Famosi per. L'esperto di stile, ospite di Pomeriggio 5, ha raccontato di aver scoperto di avere seri problemi di salute. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando si è sottoposto alle visite di routine per partecipare al reality honduregno. I medici che lo hanno visitato sono stati molto chiari: il-19, contratto qualche ...

ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus ma a causa dei segni della malattia non ha superato i controlli medici per prendere parte all'Isola dei Famosi.ha ...Niente Honduras per. L'amato costumista, infatti, si è visto costretto a rinunciare alla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi , a causa del Covid . Ospite nel salotto di Pomeriggio 5 ,...Manca poco ormai all'inizio de L'Isola dei Famosi. Sulla pagina Instagram del reality è stato svelato il nome del primo concorrente ufficiale ...Per gli amanti di Uomini e Donne una bella notizia: uno dei protagonisti più amati del dating show sbarcherà a breve su L'isola dei famosi, ...