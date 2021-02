Giovani in agricoltura: “Bene gli aiuti ma si apra anche alle imprese agromeccaniche” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La gestione realizzata dalla Regione Lombardia dal 2014 ad oggi ha incentivato l’insediamento di nuove leve in agricoltura, ma per dare un vero impulso all’innovazione nel settore primario occorre aprire l’accesso agli aiuti comunitari anche ai Giovani desiderosi di iniziare o rilevare un’impresa nel comparto agromeccanico”: è quanto ha affermato il presidente bergamasco e lombardo di Confai, Leonardo Bolis, commentando i dati recentemente diffusi dalla Regione Lombardia circa l’assegnazione di contributi per l’insediamento dei Giovani in agricoltura, nel quadro dell’attuale programmazione per lo sviluppo rurale. Nel periodo 2014-2020 la Regione ha infatti ammesso a finanziamento 1.141 nuove aziende lombarde (di cui 241 in provincia di Bergamo), per un ammontare complessivo di euro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La gestione realizzata dalla Regione Lombardia dal 2014 ad oggi ha incentivato l’insediamento di nuove leve in, ma per dare un vero impulso all’innovazione nel settore primario occorre aprire l’accesso aglicomunitariaidesiderosi di iniziare o rilevare un’impresa nel comparto agromeccanico”: è quanto ha affermato il presidente bergamasco e lombardo di Confai, Leonardo Bolis, commentando i dati recentemente diffusi dalla Regione Lombardia circa l’assegnazione di contributi per l’insediamento deiin, nel quadro dell’attuale programmazione per lo sviluppo rurale. Nel periodo 2014-2020 la Regione ha infatti ammesso a finanziamento 1.141 nuove aziende lombarde (di cui 241 in provincia di Bergamo), per un ammontare complessivo di euro ...

